Семь человек пропали и девять спасены после крушения парома в Таиланде

https://static.news.ru/photo/849af186-d47a-11ea-b869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Семь человек пропали без вести после крушения парома у таиландского острова Самуй в Таиланде. Поиски людей продолжаются, компания-оператор Raja Ferry Port планирует отправить лодку и готовит команду дайверов для определения координат судна и выяснения причин аварии.

По предварительным данным, паром перевернулся из-за сильного ветра который поднял волну. На судне были три десятиколёсных грузовика и пикап, 11 членов экипажа, четыре пассажира — водители грузовиков и пикапа, продавщица, сообщает Bangkok Post.

Компанию уведомили о том, что паром потерпел крушение в пяти милях от берега. К месту происшествия сразу были направлены лодки на помощь экипажу и пассажирам. Прибывшим удалось вытащить из воды семь членов экипажа и двух водителей. Судьба остальных людей неизвестна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате спасательной операции на озере Виктория в Танзании, где перевернулся паром, нашли живого человека. Ему удалось продержаться под водой два дня.