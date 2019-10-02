https://static.news.ru/photo/783e354c-e4f7-11e9-92f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двух сотрудников полиции Саратовской области задержали по подозрению в убийстве мужчины. Преступление было совершено на кладбище в Вольске.

По версии следствия, 26 сентября стражи порядка во время патрулирования улиц задержали пьяного местного жителя. Между ним и силовиками возник конфликт. В итоге полицейские отвезли задержанного в район городского кладбища, где забили до смерти, сообщает прокуратура области.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование находится на личном контроле прокурора области.

Ранее News.ru писал об убийстве следователя в Москве. Мужчина ударил ножом сотрудника одного из подразделений центрального аппарата СК РФ прямо на проходной ведомства в Техническом переулке.

Ранение получил старший следователь полковник Владислав Валентинович Капустин. Удар пришёлся в область сердца. Он умер в реанимации НИИ Склифосовского. Напавшим оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев.