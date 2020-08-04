Самолёт Санкт-Петербург — Красноярск вернулся в Пулково

https://static.news.ru/photo/60480dbe-d682-11ea-879b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pulkovo Airport St. Petersburg/facebook.com

Трещина в стекле стала причиной того, что пассажирский самолёт, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Красноярск, вернулся в аэропорт.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту самолёта находились 114 человек, включая шесть членов экипажа.

Отмечается, что авиалайнер провёл в воздухе чуть менее часа. Потом он развернулся над Ленинградской областью, сделал несколько кругов для выработки топлива и приземлился в Пулково. Причины, из-за которых возникла трещина в стекле, неизвестна.

Как ранее писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.