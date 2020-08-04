Самолёт Санкт-Петербург — Красноярск вернулся в Пулково

Трещина в стекле стала причиной того, что пассажирский самолёт, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Красноярск, вернулся в аэропорт.
Об этом
Отмечается, что авиалайнер провёл в воздухе чуть менее часа. Потом он развернулся над Ленинградской областью, сделал несколько кругов для выработки топлива и приземлился в Пулково. Причины, из-за которых возникла трещина в стекле, неизвестна.
Как ранее писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.
Добавьте наши новости в избранные источники