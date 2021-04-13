Самолёт из Москвы в Анталью вынужденно сел в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/68e11ace-9cf7-11eb-bd45-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Одной из пассажирок на борту лайнера стало плохо, из-за чего пилоты приняли решение посадить самолёт и передать женщину в руки медикам. Её госпитализировали, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта города.

На запасной [аэродром] прибыл рейс У6 3001 ДМД — Анталья в связи с ухудшением состояния пассажира. На стоянку воздушного судна вызвана скорая медсанчасти, — говорится в сообщении.

В результате женщину госпитализировали в одну из местных больниц. Её сопровождали родственники в количестве четырёх человек.

В релизе уточняется, что борт возобновил следование по маршруту в 07:43 по столичному времени.

Ранее NEWS.ru писал, что в Саратовской области потерпел крушение лёгкий самолёт. Инцидент произошёл в Марксовском районе.