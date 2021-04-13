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Легкомоторный самолёт разбился в Саратовской области

17:18, 13 апреля 2021
Фото: flickr.com

Согласно предварительным данным, в Саратовской области потерпел крушение лёгкий самолёт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в Марксовском районе. На место выехали экстренные службы. 

Местные жители сообщили о том, что, предварительно, легкомоторный самолет упал в Марксовском районе, на место выехали экстренные службы, правоохранители, - сказал источник.

Таким образом, информация о погибших или пострадавших не уточняется. 

Ранее NEWS.ru писал, что лайнер авиакомпании Azur Air успешно сел в аэропорту Сочи после разгерметизации кабины. На борту находились 190 пассажиров.

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