Легкомоторный самолёт разбился в Саратовской области

Согласно предварительным данным, в Саратовской области потерпел крушение лёгкий самолёт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошёл в Марксовском районе. На место выехали экстренные службы.
Местные жители сообщили о том, что, предварительно, легкомоторный самолет упал в Марксовском районе, на место выехали экстренные службы, правоохранители, -
сказалисточник.
Таким образом, информация о погибших или пострадавших не уточняется.
Ранее NEWS.ru писал, что лайнер авиакомпании Azur Air успешно сел в аэропорту Сочи после разгерметизации кабины. На борту находились 190 пассажиров.