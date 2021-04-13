Легкомоторный самолёт разбился в Саратовской области

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Эксперт Российской кинологической федерации (РКФ) по всем породам собак Реваз Хомасуридзе скоропостижно скончался утром 11 апреля во время прогулки с собакой. Ему было 58 лет.

Мужчине стал плохо во время прогулки недалеко от дома на севере Москвы, он схватился за сердце и вскоре потерял сознание. Его сопровождала 33-летняя дочь Анна, которая сразу же вызвала скорую...