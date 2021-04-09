Самолёт сел в Сочи после разгерметизации кабины

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Лайнер авиакомпании Azur Air успешно сел в аэропорту Сочи после разгерметизации кабины. На борту находятся 190 пассажиров, рассказали в сочинском аэропорту.

Там отметили, что лайнер сел в 22:24 по московскому времени.

Посадка благополучно в 22:24 мск, — рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Накануне о ЧП сообщили в сочинском аэропорту. Изначально планировалось, что лайнер совершит посадку в 22:05 по московскому времени.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) оштрафовало авиакомпанию «Аэрофлот» за то, что та скрыла неудачную посадку самолёта в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл 24 января, прилетевший из Уфы борт был вынужден в последний момент уйти на второй круг.

Выполняя манёвр, пилоты на какое-то время потеряли контроль над воздушным судном. Ситуацию удалось исправить в опасной близости от земли, когда до возможного столкновения с поверхностью оставалось около сотни метров, писал NEWS.ru.