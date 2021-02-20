Самолёт из Краснодара подал сигнал бедствия

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Самолёт Superjet подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара в Самару. Об этом рассказал информированный источник.

Самолёт Superjet-100 вылетел из Краснодара в 18:55 мск, спустя 40 минут полета он подал сигнал бедствия, — сказал источник.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолёт подал сигнал бедствия, согласно коду которого на борту происходит чрезвычайная ситуация. Что именно там происходит — пока неизвестно, передаёт «Интерфакс». Пока что лайнер продолжает полёт согласно изначальному маршруту.

Ранее NEWS.ru писал, что в США в результате крушения военного самолёта погибли два человека. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон.