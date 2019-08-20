Следовавший из Душанбе в Жуковский борт «Уральских авиалиний», экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия девочки. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Как уточнили в компании, во время выполнения рейса U6 2424 ребёнку 2006 года рождения стало плохо с сердцем, сообщает агентство «
Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга, — пояснили в пресс-службе.
Реанимационная бригада встретила пассажирку у трапа. Девочку срочно госпитализировали.
Ранее News.ru писал, что летевший из Москвы в Надым самолёт авиакомпании S7 Airlines вынужденно сел в Сургуте.