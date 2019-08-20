https://static.news.ru/photo/c5d7ce08-c3e1-11e9-a512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

Следовавший из Душанбе в Жуковский борт «Уральских авиалиний», экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия девочки. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как уточнили в компании, во время выполнения рейса U6 2424 ребёнку 2006 года рождения стало плохо с сердцем, сообщает агентство « Москва ».

Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга, — пояснили в пресс-службе.

Реанимационная бригада встретила пассажирку у трапа. Девочку срочно госпитализировали.

Ранее News.ru писал, что летевший из Москвы в Надым самолёт авиакомпании S7 Airlines вынужденно сел в Сургуте.