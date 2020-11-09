Самолёт экстренно сел в Москве из-за угрозы «минирования»

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Заместитель главы Совета безопасности, бывший российский президент и премьер-министр Дмитрий Медведев высказался по поводу инцидента со стрельбой, произошедшего утром 9 ноября в воинской части на территории Воронежской области. По словам политика, преступность в вооружённых силах нуждается в профилактике.

Ранее стало известно, что 20-летний солдат Антон Макаров, служивший в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор в Воронежской области, напал с топором на дежурного по...