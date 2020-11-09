Самолёт экстренно сел в Москве из-за угрозы «минирования»

https://static.news.ru/photo/ac3d8722-22bc-11eb-97e3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Москва — Петропавловск-Камчатский, вынужден был вернуться в столицу из-за буйного поведения одного из пассажиров и угроз «минирования».
В аэропорт Шереметьево вернулся самолёт рейса Москва — Петропавловск-Камчатский из-за неадекватного пассажира и угроз о «минировании», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.
Собеседник агентства отметил, что на борту авиалайнера находились 224 пассажира. В аэропорту самолёт осмотрели специалисты, сообщение о «минировании» не подтвердилось.
Как сообщал NEWS.ru, все медицинские учреждения Москвы 30 октября получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Угрозы были посланы анонимно, и впоследствии ни одна из них не была подтверждена.