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Самолёт экстренно сел в Москве из-за угрозы «минирования»

21:41, 09 ноября 2020 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Москва — Петропавловск-Камчатский, вынужден был вернуться в столицу из-за буйного поведения одного из пассажиров и угроз «минирования».

В аэропорт Шереметьево вернулся самолёт рейса Москва — Петропавловск-Камчатский из-за неадекватного пассажира и угроз о «минировании», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Собеседник агентства отметил, что на борту авиалайнера находились 224 пассажира. В аэропорту самолёт осмотрели специалисты, сообщение о «минировании» не подтвердилось.

Как сообщал NEWS.ru, все медицинские учреждения Москвы 30 октября получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Угрозы были посланы анонимно, и впоследствии ни одна из них не была подтверждена.

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