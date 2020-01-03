Самолёт «Аэрофлота», летевший рейсом 1853 Баку — Москва, вынужден был сесть в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
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Уже через час самолёт смог вылететь в пункт назначения. На борту лайнера находилось 85 пассажиров.
Ранее на Тайване совершил аварийную посадку вертолёт Минобороны страны. На его борту были высокопоставленные лица и военные чиновники. В результате происшествия погибли восемь человек, в том числе начальник Генштаба ВС острова Шэнь Имин, сообщал NEWS.ru.
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