https://static.news.ru/photo/cbdc4afc-2e00-11ea-92d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт «Аэрофлота», летевший рейсом 1853 Баку — Москва, вынужден был сесть в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе аэропорта Волгограда, борт приземлился в 07:44 по местному времени (06:44 мск). Пассажира сняли с рейса и госпитализировали.

Уже через час самолёт смог вылететь в пункт назначения. На борту лайнера находилось 85 пассажиров.

Ранее на Тайване совершил аварийную посадку вертолёт Минобороны страны. На его борту были высокопоставленные лица и военные чиновники. В результате происшествия погибли восемь человек, в том числе начальник Генштаба ВС острова Шэнь Имин, сообщал NEWS.ru.