Самолёт Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
16:01, 12 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном, сообщил ТАСС источник в авиационных службах. В настоящее время причина подачи сигнала устанавливается.
Airbus рейса Санкт-Петербург — Сочи подал сквок general emergency (сигнал тревоги) над Казахстаном. Он следует в аэропорт назначения, — сказал собеседник агентства.
Лайнер снизился до 6,5 тысячи метров, а сейчас набирает высоту.
В декабре 2021 года пассажирский самолёт Airbus A319, выполняющий рейс из Краснодара в Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги. Воздушное судно курс и высоту не меняло. До приземления борта оставалось чуть более получаса.
Ранее сигнал тревоги подал пассажирский Boeing 737, летящий рейсом Саратов — Москва. Лайнер приземлился в Домодедово. Посадка была совершена благополучно.