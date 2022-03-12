Самолёт Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном

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Два человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже. Происшествие случилось в многоэтажном доме, в результате были эвакуированы 113 человек, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Происшествие случилось в девятиэтажном доме на улице Хользунова, 88. После взрыва последовал пожар, который на данный момент потушен. Его площадь составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, от взрыва рухнули...