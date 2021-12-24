Летящий рейсом Саратов — Москва самолёт подал сигнал тревоги

Пассажирский Boeing 737, выполняющий рейс Саратов — Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение, сообщили ТАСС в авиационных службах. В настоящее время воздушное судно находится над Рязанской областью. Информации о причинах авиапроисшествия пока нет.

Самолёт Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается, — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что борт приземлится в аэропорту Домодедово.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал» во время рейса из Москвы в Ноябрьск был вынужден сменить курс и приземлиться в Тюмени. На борту находилось 44 человека, в том числе двое несовершеннолетних. При посадке никто не пострадал. Самолёт произвёл посадку на запасном аэродроме в Тюмени. Как отмечалось, воздушное судно сменило курс по технической причине.

11 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Москва — Краснодар, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж сообщил о падении давления и уровня кислорода на борту воздушного судна. Самолёт вылетел в 06:30 утра, однако уже через полчаса полёта экипаж сообщил о разгерметизации салона.