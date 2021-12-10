Самолёт Москва — Краснодар совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Москва — Краснодар, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж сообщил о падении давления и уровня кислорода на борту воздушного судна, передаёт Telegram-канал Mash.
Самолёт
РИА Новости сообщило со ссылкой на источники в экстренных службах, что приземление
По информации Mash, администрация отказывается признавать, что посадка была аварийной. Кроме того, после приземления лайнера представители авиакомпании не встретили пассажиров. Рейс был перенесён на 10:27.
Ранее сообщалось, что во время учебно-тренировочных полётов на аэродроме Кресты в Псковской области лётчик ВКС России сумел посадить военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем. Он совершил экстренную посадку на неподготовленную площадку вне аэропорта.
На борту самолёта находились 10 десантников и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, машина повреждений не получила. Командира воздушного судна пообещали представить к награде.