Самолёт Москва — Краснодар совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Москва — Краснодар, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж сообщил о падении давления и уровня кислорода на борту воздушного судна, передаёт Telegram-канал Mash.

Самолёт вылетел в 06:30 утра, однако уже через полчаса полёта экипаж сообщил о разгерметизации салона. По словам пассажиров, на местах A, B, C не работали кислородные маски. Командир принял решение сажать борт.

РИА Новости сообщило со ссылкой на источники в экстренных службах, что приземление прошло в штатном режиме, никто не пострадал. На борту было 159 человек.

По информации Mash, администрация отказывается признавать, что посадка была аварийной. Кроме того, после приземления лайнера представители авиакомпании не встретили пассажиров. Рейс был перенесён на 10:27.

Ранее сообщалось, что во время учебно-тренировочных полётов на аэродроме Кресты в Псковской области лётчик ВКС России сумел посадить военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем. Он совершил экстренную посадку на неподготовленную площадку вне аэропорта.

На борту самолёта находились 10 десантников и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, машина повреждений не получила. Командира воздушного судна пообещали представить к награде.