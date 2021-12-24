Пассажирский самолёт Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги

Пассажирский самолёт Airbus A319, выполняющий рейс из Краснодара в Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги, сообщил ТАСС источник в авиационных службах. Воздушное судно курс и высоту не меняло. До приземления борта остаётся чуть более получаса.

Пассажирский Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью, — сказал собеседник агентства.

Информации о причинах авиапроисшествия пока нет.

Это уже второй сегодня самолёт, подавший сигнал тревоги. Ранее сигнал тревоги подал пассажирский Boeing 737, летящий рейсом Саратов — Москва. Лайнер приземлился в Домодедово. Посадка была совершена благополучно.

Ранее сообщалось, что 2 декабря самолёт A321 авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске. На его борту находились 202 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. После взлёта лайнер стал внезапно терять скорость и в какой-то момент практически перешёл в сваливание, однако экипаж справился с внештатной ситуацией и смог совершить посадку в аэропорту Иркутска. Впоследствии выяснилось, что причиной нестабильной работы стало обледенение двигателей.