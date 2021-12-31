Самодельное взрывное устройство нашли у моста в Зеленограде

Сотрудница коммунальной компании Зеленограда обнаружила во время обхода автомобильного моста подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, пишет «112». Мост, к которому было прикреплено устройстов, находится в 17 микрорайоне. На место были вызваны специалисты по взрывотехнике, следствие устанавливает детали.

Эксперты установили, что зажигательная смесь была изготовлена из серы, алюминиевой пудры и других компонентов. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ, — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента неизвестны. Предполагается, что тех, кто оставил взрывное устройство, будут разыскивать с помощью свидетельств очевидцев и при помощи камер видеонаблюдения в окрестностях моста.

30 декабря Новосибирская полиция получила сообщения о минировании не менее 10 торговых центров. Спецслужбы провели оперативную проверку всех якобы заминированных зданий, в которых собралось множество покупателей в преддверии Новогодних праздников.