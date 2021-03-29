Рудник обрушился в Приморье

https://static.news.ru/photo/8b8b8ef4-9141-11eb-bf90-96000091f725_660.jpg Фото: dalpolimetall.ru

На руднике «Королевский» в Приморье произошло обрушение породы. На месте работают спасатели, рассказали в пресс-службе правительства Приморского края журналистам.

Поступила информация об обрушении породы в штольне рудника «Королевский» при проведении подрывных работ, — сказали в правительстве региона.

Уточняется, что под завалами может находиться один человек. О его состоянии ничего не известно. Смена горняков из выработки выведена. На место происшествия направлены 15 горноспасателей, две единицы техники.

Позднее, как передаёт ТАСС, стало известно, что горняк, который не смог выбраться из штольни, погиб. Его тело обнаружили спасатели.

Ранее NEWS.ru писал, что 300 горняков были эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возникшего пожара.