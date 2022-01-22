Baza: россиянка утонула во время купания в проруби в Ленинградской области

40-летняя россиянка утонула на глазах детей и супруга, окунувшись в необорудованную прорубь на праздник Крещения в Гатчинском районе Ленинградской области. ЧП произошло 19 января на реке Оредеж. Подводное течение унесло женщину под лёд, сообщает Baza.

Юрист строительной компании нырнула с головой в прорубь-купель, попарившись в бане. Вынырнуть она уже не смогла. Муж женщины бросился в воду, но не смог её найти.

Впоследствии к поискам погибшей приступили специалисты из Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Был произведён спуск трёх водолазов в разных местах реки, но тело женщины обнаружить не удалось, пишут «Известия».

Начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев сообщил , что Оредеж обладает быстрым течением, до 3 м/с.

Насколько известно, женщина пошла окунаться в место, где нет спасателей, нет правильного освещения — на реке просто была вырублена майна. Рассматриваются два варианта: либо это было синкопальное утопление, либо её просто снесло течением, — отметил он.

3 декабря 2021 года два брата в возрасте четырёх и семи лет утонули, провaлившись под лёд искусственного водоёма в деревне Дедюхино Рязанской облаcти. Родители оставили детей без присмотра.