https://static.news.ru/photo/2dffa8c6-3060-11ea-9df5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Омска женщина каталась на тюбинге на не предназначенной для этого трассе и разбилась насмерть. Об этом журналистам в понедельник, 6 января, рассказали представители СУ СК РФ по региону.

Погибшей в результате несчастного случая женщине было 45 лет. Россиянка каталась на тюбинге в Советском парке культуры и отдыха в Омске по лыжероллерной трассе. В процессе спуска она ударилась головой об осветительный бетонный столб. Женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Это произошло 5 января, на следующий день она скончалась в больнице.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины, — приводит РИА Новости сообщение регионального СУ СК РФ.

Отмечается, что по результатам следственных мероприятий будет решён вопрос о возбуждении по факту гибели уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал, что в воскресенье, 5 января, на территории Грузии при сходе лавины на горнолыжном курорте Гудаури погиб гражданин России. Турист скончался на месте.