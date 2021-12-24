Российского журналиста вызвали на допрос в СК из-за просмотра видео

Сотрудники Следственного комитета России начали проверку по факту просмотра несколькими журналистами видео с проповедями бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), об этом проинформировал один из фигурантов дела, журналист Павел Пивоваров, на своей странице в Facebook. Мужчина отметил, что не поддерживает Сергия и его взгляды. Он также поделился своими опасениями относительно того, что в России в скором времени могут начать заставлять журналистов отчитываться о просмотрах каждого контента. Молодой человек рассказал, что вчера вечером его неожиданно вызвали в полицию на допрос.

Повод, конечно, невероятно абсурден. Мне нужно приехать и объяснить следователю, с какой целью я смотрел видео выступлений схимонаха Сергия, — пишет Пивоваров.

Ведущий подкаста «Не Занесли» также обратил внимание на то, что в полиции знали, кем он работает и с какой целью просматривал ролик. Бывший видеоредактор в Канобу и DTF также поинтересовался, вызвали ли бы Ксению Собчак, посещавшую Среднеуральский монастырь, снимать фильм. По словам режиссёра монтажа в HypeTrain Digital, следователи специально устраивают допросы журналистам, на которые те обязаны явиться. Он также рассказал об угрозах следователя, «силой заставлявшего явиться его в отдел».

Ранее сообщалось об аресте на 10 суток журналиста Игоря Хорошилова в Ростове-на-Дону за употребление запрещённой символики. Он использовал логотип ФБК (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена) Навального на своей странице с упоминанием «Умного голосования».