В Ростове-на-Дону журналиста арестовали на 10 суток за экстремизм

Суд Ростова-на-Дону приговорил журналиста Игоря Хорошилова к административному аресту на десять суток за использование запрещённой символики. По данным правоохранителей, он использовал логотип запрещённой организации ФБК Алексея Навального на своей странице с упоминанием «Умного голосования». Об этом сообщает ТАСС.

Пролетарский районный суд вынес решение об аресте журналиста по составу административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20 Кодекса об административных правонарушениях. Также Хорошилову инкриминируют нарушение закона о «противодействии экстремистской деятельности», так как публичная демонстрация символики ФБК подпадает под «экстремистскую деятельность».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокировку сайта «Умное голосование». По словам спикера, данная платформа напрямую связана с деятельностью экстремистского ФБК. Помощник российского лидера также отметил, что решения подобных вопросов не входит в прямые обязанности главы государства. Он посоветовал по подобным вопросам обращаться в Центральный избирательный комитет.