https://static.news.ru/photo/d7c021de-3bc2-11ea-ae72-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о полётах американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана. Их обнаружили российские системы ПВО.
В это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35. Эта информация еще требует перепроверки, но подчеркивает всю нервозность ситуации, — цитирует Лаврова Lenta.ru.
Отмечается, что радиус сканирования российской радиолокационной станции загоризонтного обнаружения охватывает только западные границы Ирана. Соответственно, инцидент произошёл именно там.
Ранее NEWS.ru писал, что США продемонстрировали полёт «облачного» беспилотника «Гремлин». В небе он провёл более полутора часов. Видео его полёта опубликовано на YouTube.