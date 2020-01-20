Фото: Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Венеция — Москва, после посадки в аэропорту Шереметьево потерял тягу, и его пришлось буксировать по полосе. Инцидент произошёл с моделью Boeing 738.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы региона, для транспортировки самолёта был задействован буксировочный автомобиль. Известно при этом, что лайнер приземлился в штатном режиме. Причины случившегося выясняются. Ранее NEWS.ru сообщал,...