Роспотребнадзор раскрыл причину смертельного отравления семьи арбузом

Роспотребнадзор раскрыл причину смертельного отравления семьи в Москве. В арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» в Москве нашли следы вещества для уничтожения насекомых. При этом пробы воздуха и воды в этом доме не выявили опасных веществ, жителям дома ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

Ведомством были обнаружены следы вещества, которое используется для дезинсекции от насекомых. Оно использовалась для обработки магазина «Магнит».

Напомним, что 15-летняя Полина и 61-летняя Валентина скончались от полиорганной недостаточности, которая стала следствием «токсического воздействия неуточнённого вещества». 38-летняя Елена из той же квартиры находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

До этого в крови погибших после арбуза москвичек был найден этиленгликоль.

По предварительной версии, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной, после чего сразу три женщины угодили в больницу. Стабилизировать удалось только состояние матери погибшей девочки. Экспертиза показала наличие в крови у погибших компонента для промышленных продуктов, в частности антифриза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти людей. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора совместно со следствием ведут работу для установления виновных в инциденте. Ранее сообщалось, что в общей сложности после гибели 61-летней женщины и её 15-летней внучки были госпитализированы ещё девять человек с признаками отравления.