Роспотребнадзор раскрыл причину смертельного отравления семьи арбузом

Роспотребнадзор раскрыл причину смертельного отравления семьи в Москве. В арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» в Москве нашли следы вещества для уничтожения насекомых. При этом пробы воздуха и воды в этом доме не выявили опасных веществ, жителям дома ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
Ведомством были
Напомним, что 15-летняя Полина и 61-летняя Валентина скончались от полиорганной недостаточности, которая стала следствием «токсического воздействия неуточнённого вещества». 38-летняя Елена из той же квартиры находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
До этого в крови погибших после арбуза москвичек был найден этиленгликоль.
По предварительной версии, семья
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти людей. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора совместно со следствием ведут работу для установления виновных в инциденте. Ранее сообщалось, что в общей сложности после гибели 61-летней женщины и её 15-летней внучки были госпитализированы ещё девять человек с признаками отравления.