Родственники покончившего с собой в самолёте рассказали о его отравлении

Родственник мужчины, тело которого нашли в самолёте из Египта в Россию, представил свою версию его гибели. Сообщается, что во время отпуска мужчина отравился и лежал в больнице с сильным обезвоживанием, сообщает Telegram-канал Mash.
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Его отвезли в больницу с сильным отравлением, он писал, что тут ещё человек 15 таких привезли, - уточнил родственник.
По его словам, Докшина отпустили из больницы спустя полдня, проведя обычное обследование.
Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили в туалете почти сразу после взлёта. Медики, которые находились на борту среди пассажиров, помочь не смогли. Самолёт сел в ближайшем аэропорту в Каире, где медики констатировали смерть. Тело отправили тем же рейсом в Самару.