Режим КТО введён в городе Сунже в Ингушетии после перестрелки

На территории города Сунжи в Ингушетии введён режим контртеррористической операции. Там произошло боестолкновение между сотрудниками силовых структур и неизвестными.
Генерал-майором Чернышёвым С. А. принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа Республики Ингушетия, — говорится в сообщении оперативного штаба.
Режим КТО действует в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова. В правоохранительных органах граждан призвали сохранять спокойствие и не допускать хаоса,
По словам источника «Интерфакса», на территории города
Как ранее сообщал NEWS.ru, в ингушском селе Вознесенское вводился режим КТО из-за боестолкновений правоохранительных органов с боевиками. Преступники открыли огонь по силовикам при попытке задержания.
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