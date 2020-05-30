Режим КТО введён в городе Сунже в Ингушетии после перестрелки

https://static.news.ru/photo/4d1ad15a-a274-11ea-93ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории города Сунжи в Ингушетии введён режим контртеррористической операции. Там произошло боестолкновение между сотрудниками силовых структур и неизвестными.

Генерал-майором Чернышёвым С. А. принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа Республики Ингушетия, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Режим КТО действует в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова. В правоохранительных органах граждан призвали сохранять спокойствие и не допускать хаоса, отмечает ТАСС.

По словам источника «Интерфакса», на территории города произошла перестрелка между сотрудниками силовых структур и неизвестными.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в ингушском селе Вознесенское вводился режим КТО из-за боестолкновений правоохранительных органов с боевиками. Преступники открыли огонь по силовикам при попытке задержания.