https://static.news.ru/photo/6f13abc0-d532-11e9-9a34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель столицы застрелил свою супругу из-за ревности. Инцидент произошёл на северо-западе города.

Мужчина сам позвонил в скорую помощь и сообщил, что убил свою 39-летнюю жену Нану Цхададзе. Позднее он рассказал сотрудникам полиции, что очень сильно любил погибшую.

Квартиру, в которой произошла трагедия, супруги приобрели полгода назад, передаёт Telegram-канал « 112 ».

Ранее News.ru писал, что депутат городского собрания Локомотивного от «Единой России» Азат Зарипов в ночь на 21 августа застрелил свою жену.