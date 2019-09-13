Житель столицы застрелил свою супругу из-за ревности. Инцидент произошёл на северо-западе города.
Мужчина сам позвонил в скорую помощь и сообщил, что убил свою 39-летнюю жену Нану Цхададзе. Позднее он рассказал сотрудникам полиции, что очень сильно любил погибшую.
Квартиру, в которой произошла трагедия, супруги приобрели полгода назад, передаёт Telegram-канал «
Ранее News.ru писал, что депутат городского собрания Локомотивного от «Единой России» Азат Зарипов в ночь на 21 августа застрелил свою жену.