Самолёт авиакомпании Lufthanza, выполнявший рейс LH2565 из Санкт-Петербурга в Мюнхен, вернулся в аэропорт Пулково, сообщили в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Рейс по техническим причинам вернулся в аэропорт, посадка прошла штатно, — сказала представитель компании.
Самолёт вылетел из Пулково в 16:50 мск. В «Воздушных воротах Северной столицы» не уточнили, что именно стало причиной возвращения самолёта, информирует
Ранее самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор, писал News.ru.