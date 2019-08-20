https://static.news.ru/photo/2d95af60-c35b-11e9-9a22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Самолёт авиакомпании Lufthanza, выполнявший рейс LH2565 из Санкт-Петербурга в Мюнхен, вернулся в аэропорт Пулково, сообщили в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Рейс по техническим причинам вернулся в аэропорт, посадка прошла штатно, — сказала представитель компании.

Самолёт вылетел из Пулково в 16:50 мск. В «Воздушных воротах Северной столицы» не уточнили, что именно стало причиной возвращения самолёта, информирует ТАСС .

Ранее самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор, писал News.ru.