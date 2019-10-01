https://static.news.ru/photo/57e3bf64-e430-11e9-8346-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Семилетний мальчик во время занятий в бассейне в Набережных Челнах погрузился под воду на полторы минуты. На поверхность его поднял инструктор, и после реанимационных мероприятий ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Республике Татарстан.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, в спорткомплексе изъята необходимая документация.
Как писал News.ru, тело 12-летней девочки из России отправили из Антальи в Санкт-Петербург. Её засосало в трубу бассейна отеля в Бодруме. Ребёнку на помощь пришли очевидцы, в итоге её доставили в реанимацию. Страховая компания оплатила расходы по транспортировке тела, покупку билетов на самолёт для родителей ребёнка, также фирма обеспечила доставку и сопровождение родителей в аэропорту.