Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Семилетний мальчик во время занятий в бассейне в Набережных Челнах погрузился под воду на полторы минуты. На поверхность его поднял инструктор, и после реанимационных мероприятий ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,говорится в сообщении СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, в спорткомплексе изъята необходимая документация.

Как писал News.ru, тело 12-летней девочки из России отправили из Антальи в Санкт-Петербург. Её засосало в трубу бассейна отеля в Бодруме. Ребёнку на помощь пришли очевидцы, в итоге её доставили в реанимацию. Страховая компания оплатила расходы по транспортировке тела, покупку билетов на самолёт для родителей ребёнка, также фирма обеспечила доставку и сопровождение родителей в аэропорту.

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