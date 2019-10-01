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Мужчина ударил ножом сотрудника одного из подразделений центрального аппарата СК РФ прямо на проходной ведомства в Техническом переулке. Об этом сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Правоохранителям удалось задержать нападавшего. Сотрудник СК РФ доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи, передаёт РИА Новости. При исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан сотрудник одного из подразделений...