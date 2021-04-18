Разбившиеся насмерть при аварии в Новочеркасске подростки были пьяны

https://static.news.ru/photo/23d57f30-a0dd-11eb-b2ad-96000091f725_660.jpg Фото: Поисково-спасательная служба/youtube.com

Погибшие в ДТП в Новочеркасске Ростовской области подростки были пьяны. Полиция намерена установить, где именно они смогли достать алкоголь.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, перед аварией подростки отмечали день рождения одного из членов компании, пили спиртное, после чего сели в машину.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ДТП произошло ранним воскресным утром, 18 апреля. Примерно в 04:30 автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево. Это произошло в районе дома № 4 по Машиностроительному переулку в городе Новочеркасске. В автомобиле находились шесть человек, пять из них погибли. Ещё один участник трагических событий в настоящий момент находится в реанимации. По предварительным данным, машиной управлял подросток 2007 года рождения.

Всем погибшим было от 13 до 15 лет, они учились в одной школе.

Ранее в Сети появилось видео из автомобиля. На обнародованных кадрах видны дорога и салон машины, громко звучит музыка, также слышна нецензурная брань. Сначала подросток, который был за рулём, ехал довольно медленно, но к моменту окончания ролика разогнался.