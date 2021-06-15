Расстрелявшего казанских школьников доставили в «Бутырку»

https://static.news.ru/photo/50acab2a-ce1c-11eb-99c0-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназа Галявиева, расстрелявшего учеников казанской гимназии № 175, доставили в Москву. Его поместили в СИЗО «Бутырка», в ближайшее время он пройдёт психиатрическую экспертизу в НИИ имени Сербского, пишет «МК».

Об этапировании Галявиева в Москву рассказал член ОНК Алексей Мельников. Он сообщил, что подозреваемый выглядит спокойно и признаков агрессии не демонстрирует. Мельников добавил, что Галявиев полностью признаёт свою вину.

В Москве за доставленным из Казани установлен строгий контроль. Он поставлен на учёт как склонный к побегу. Когда Галявиева доставили из Казани, он бросался на решётки и на сотрудников СИЗО, называя себя богом.

Трагедия в Казани случилась 11 мая. Вооружённый Галявиев пришёл в гимназию и напал на учителей и учеников. Жертвами обезумевшего стрелка стали девять человек.

Как сообщалось ранее, Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии, задержал случайно проезжавший мимо сотрудник полиции Ленар Мусин. Он в этот момент был без оружия.