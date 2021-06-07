Казанского стрелка задержал проезжавший мимо безоружный полицейский

https://static.news.ru/photo/1c2a101c-c6de-11eb-8200-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии, задержал случайно проезжавший мимо сотрудник полиции Ленар Мусин. Он в этот момент был без оружия. Об этом пишет «Бизнес Online».

По данным журналистов, силовик, который служит начальником отделения имущественно-земельных отношений и обеспечения УВД Казани, был в отпуске. Он отвёз дочь в школу, а затем поехал мыть машину.

Полицейский проезжал мимо школы и услышал взрыв. Мужчина бросил машину на дороге и побежал к образовательному учреждению, на крыльце которого увидел двоих человек, один из которых был ранен. Они рассказали полицейскому о произошедшем, тот позвонил в экстренные службы, а затем вошёл в здание.

Мусин рассказал, что шёл на звуки выстрелов, но в пути понял, что у него нет оружия, и решил вернуться обратно. Он вышел из школы и начал кричать, чтобы люди закрылись в кабинетах.

Когда к школе приехали силовики, он помог им сориентироваться на месте. Затем он вместе с представителями правоохранительных органов вошёл в здание и инстинктивно потребовал от росгвардейцев направить оружие на стрелка. После этого Мусин скрутил преступника, уложил на ступеньки и попросил надеть на него наручники.

Накануне татарстанское управление МВД ходатайствовало о присвоении мужчине госнаграды.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии произошла из-за отсутствия охраны в образовательном учреждении. По его словам, никто не охранял школу, потому что родители учеников не хотели платить за эту услугу.