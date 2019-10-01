Человеком, напавшим с ножом на сотрудника Следственного комитета РФ в Москве, оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга.
Задержанный Сергей Григорьев ранее неоднократно обращался в органы власти с жалобами разного характера.
Как заявил источник «Интерфакса», Григорьев может страдать психическим заболеванием.
Как писал News.ru, мужчина ударил ножом сотрудника одного из подразделений центрального аппарата СК РФ прямо на проходной ведомства в Техническом переулке.
Ранение получил старший следователь, полковник Владислав Валентинович Капустин. Удар пришёлся в область сердца. Он умер в реанимации НИИ Склифосовского.