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Суд в Брянской области не удовлетворил ходатайство Александра Протасовицкого об условно-досрочном освобождении. Приятель Александра Кокорина и Павла Мамаева, детский тренер по футболу был осуждён по одному делу с этими футболистами.

Судебное заседание проходит в выездном порядке в помещении исправительной колонии в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий. В УДО Протасовицкому отказано, — сообщает пресс-служба Клинцовского городского суда Брянской области. Адвокат Протасовицкого...