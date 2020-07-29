Расчленённый женой рэпер Картрайт перед смертью выложил пророческое фото

https://static.news.ru/photo/895e49c2-d243-11ea-86eb-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kararatrait/vk.com

В Сети обсуждают пророческий снимок, который расчленённый рэпер Энди Картрайт оставил в Instagram за несколько дней до своей гибели. Фото появилось на странице покойного 27 июля, хотя супруга музыканта утверждает, что он умер 26 июля.

На фото изображена рука с татуировкой — катафалком, который сопровождает надпись «Будет маловат».

Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P.s. Приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам, — написал рэпер.

После того как стало известно о смерти Картрайта и о том, что его тело расчленила супруга, подписчики сочли, что рэпер «как в воду глядел». Фото, по их мнению, оказалось в некотором смысле пророческим.

Один из пользователей обратил внимание на «несостыковку» в датах.

В новостях написано что 4 дня назад умер, этот пост — 3 дня назад. Это фото жена постила или сфоткала уже умершего? — поинтересовался в комментариях один из подписчиков.

Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Супругу исполнителя задержали. Из квартиры также изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску, писал NEWS.ru.