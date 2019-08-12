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Уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз. Таковы данные Росгидромета, полученные после замеров дозы гамма-излучения в шести точках.

8 августа Архангельской территориальной системой АСКРО в 6 из 8 пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями МАЭД для данной территории, — сообщил начальник УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков.

Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. После резкого скачка значения стали уменьшаться, и по состоянию на 14:30 радиационный фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч, отмечает издание « 29.ру ».

Инцидент произошёл на военном полигоне под Северодвинском 8 августа. По данным Минобороны погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных. Военное ведомство засекретило подробности инцидента, сообщение о превышении радиации в городе позднее было удалено.

Ранее News.ru писал, что представители американской разведки полагают, что взрыв под Северодвинском произошёл в ходе испытаний нового оружия. Речь идёт о крылатой ракете с ядерной двигательной установкой «Буревестник».