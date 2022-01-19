Пытавшаяся взорвать банкомат газовым баллоном россиянка попала на видео

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В Санкт-Петербурге задержали студентку, которая с помощью газового баллона пыталась взорвать банкомат и похитить деньги, говорится на сайте телеканала «78». Девушка учится на четвёртом курсе юридической академии. Внутри банкомата находилось 3,3 млн рублей.

18 января в 04:30 в посёлке Вырица Гатчинского района Ленобласти неустановленное лицо, используя газовый баллон и подводящие пластиковые трубки, путём подрыва банкомата Сбербанка пыталось похитить находившиеся внутри 3,3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Полицейские задержали 21-летнюю уроженку Омска. В ходе обыска по месту её проживания была обнаружена одежда, рюкзак, маска, перчатки, использовавшиеся при совершении преступления, а также телефон, аэрозольный баллончик, отмычки и комплект ножей.

Ранее стало известно, что в Дагестане в ходе спецоперации была пресечена деятельность подпольной типографии, где печатались фальшивые деньги. Силовики изъяли готовые поддельные банкноты на крупную сумму и задержали пятерых фальшивомонетчиков.