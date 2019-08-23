https://static.news.ru/photo/a6d3152a-c5db-11e9-a5ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мегион в красках/vk.com

В пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в Мегионе произошло частичное обрушение пятиэтажного дома.

В жилом доме проводились ремонтные работы. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели. Из здания было эвакуировано 70 человек, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Следственного управления СКР по Самарской области начали проверку после чрезвычайного происшествия в самарской больнице имени Семашко. По предварительным данным, пластиковые панели и штукатурка с потолка обрушились на одного из пациентов.