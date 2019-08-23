В пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в Мегионе произошло частичное обрушение пятиэтажного дома.
В жилом доме проводились ремонтные работы. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели. Из здания было эвакуировано 70 человек, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Следственного управления СКР по Самарской области начали проверку после чрезвычайного происшествия в самарской больнице имени Семашко. По предварительным данным, пластиковые панели и штукатурка с потолка обрушились на одного из пациентов.