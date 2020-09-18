Пятеро пострадали при падении деревьев от непогоды в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/a249e930-f96e-11ea-9d81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять человек получили различные травмы в результате падения деревьев и шатких конструкций в результате разыгравшейся в Московской области непогоды.

Так, в Солнечногорске ветром опрокинуло автобусную остановку. В Можайске, Щёлково, Истре, Подольске, Лыткарино, Ленинском, Лобне, Дзержинском, Богородском, Раменском, Жуковском, Павловском Посаде и Лотошино упали 112 деревьев, повреждены 23 автомобиля.

17 сентября с 12:00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории Московской области произошли следующие происшествия: в результате падения различных конструкций и деревьев пострадали пять человек, — цитирует РИА Новости сообщение МЧС.

Распиливают и убирают упавшие деревья 56 человек, разбитые на 18 бригад, и 18 единиц техники.

Как писал NEWS.ru ранее, около двух тысяч человек в Московской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.