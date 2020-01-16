https://static.news.ru/photo/521abe96-3883-11ea-b55e-fa163e074e61_660.jpg Фото: CityOfNorthVan/twitter.com

Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция обратились к Ирану с требованием выплатить компенсации за сбитый пассажирский лайнер украинской авиакомпании.

Как передаёт ТАСС, эту информацию озвучил глава внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи представителей пяти государств в Лондоне. Ранее Шампань сообщил, что Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция сформировали группу, которая займётся донесением информации о ходе расследования катастрофы до родственников погибших и будет оказывать им необходимую помощь.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта, сообщал NEWS.ru. На борту самолёта было 176 человек, все они погибли. Иран в течение трёх дней настаивал на том, что самолёт разбился из-за технических неполадок или ошибки в пилотировании. 11 января Тегеран признал, что лайнер случайно сбили силы ПВО страны.