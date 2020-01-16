Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция обратились к Ирану с требованием выплатить компенсации за сбитый пассажирский лайнер украинской авиакомпании.
Как
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта, сообщал NEWS.ru. На борту самолёта было 176 человек, все они погибли. Иран в течение трёх дней настаивал на том, что самолёт разбился из-за технических неполадок или ошибки в пилотировании. 11 января Тегеран признал, что лайнер случайно сбили силы ПВО страны.
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