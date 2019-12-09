https://static.news.ru/photo/63a7bed6-1a5e-11ea-bedb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael G. Seamans/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере пять человек стали жертвами извержения вулкана, произошедшего на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили власти страны.

Гражданство погибших не называется. Помимо них есть пропавшие без вести люди. В больницах с ранами различной степени тяжести находятся 18 человек.

#LATEST There are fears for people who were on the island at the time of the eruption. Images from the White Island Crater Rim camera appear to show people at 2.10pm. The explosions happened shortly after.



LIVE UPDATES https://t.co/prg5zz4ban pic.twitter.com/s3iBIl2Qo3 — nzherald (@nzherald) December 9, 2019

Посольство России в Веллингтоне следит за развитием ситуации и находится в контакте с местными властями для выяснения обстоятельств произошедшего.

Посольство Российской Федерации в Новой Зеландии внимательно следит за развитием ситуации в связи с извержением вулкана на о.Уайт (White Island) и находится в непрерывном контакте с новозеландскими властями с целью выяснения обстоятельств трагедии @MID_travel @MID_RF pic.twitter.com/sLhkd8UOyw — Russian Embassy, NZ (@rusembnz) December 9, 2019

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что на острове и рядом с ним в момент извержения могли быть туристы из иностранных государств. По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м, писал NEWS.ru.