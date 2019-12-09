Фото: Michael G. Seamans/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере пять человек стали жертвами извержения вулкана, произошедшего на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили власти страны.

Гражданство погибших не называется. Помимо них есть пропавшие без вести люди. В больницах с ранами различной степени тяжести находятся 18 человек. 

Посольство России в Веллингтоне следит за развитием ситуации и находится в контакте с местными властями для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что на острове и рядом с ним в момент извержения могли быть туристы из иностранных государств. По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м, писал NEWS.ru.

 

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