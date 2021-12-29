Пьяный водитель сбил двух женщин в Москве

В Москве водитель автомобиля сбил находившихся на пешеходном переходе двух женщин, инцидент произошёл в среду, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ. Пострадавшие были госпитализированы, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов.
При этом, по неподтверждённой информации, обе женщины являются сотрудницами госпиталя ФСБ.
Сообщается, что по предварительным данным, совершивший наезд на пешеходов водитель
Ранее стало известно, что автомобиль «Газель» наехал на мать с двумя детьми четырёх лет и девяти месяцев в Новой Москве. При этом младенец умер на месте ДТП. Как сообщалось, женщина и второй ребёнок получили незначительные травмы. По предварительным данным, мать с детьми шла по проезжей части в попутном направлении движению транспорта.
16-летний подросток сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе в подмосковном Дрожжино. Ученик находился за рулём родительского автомобиля. Он взял у отца покататься авто Volkswagen Touareg, однако в какой-то момент допустил ошибку в управлении машиной и сбил пешеходов, после чего скрылся с места правонарушения.