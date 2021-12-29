Пьяный водитель сбил двух женщин в Москве

В Москве водитель автомобиля сбил находившихся на пешеходном переходе двух женщин, инцидент произошёл в среду, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ. Пострадавшие были госпитализированы, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов.

При этом, по неподтверждённой информации, обе женщины являются сотрудницами госпиталя ФСБ.

Сообщается, что по предварительным данным, совершивший наезд на пешеходов водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются.

Ранее стало известно, что автомобиль «Газель» наехал на мать с двумя детьми четырёх лет и девяти месяцев в Новой Москве. При этом младенец умер на месте ДТП. Как сообщалось, женщина и второй ребёнок получили незначительные травмы. По предварительным данным, мать с детьми шла по проезжей части в попутном направлении движению транспорта.

16-летний подросток сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе в подмосковном Дрожжино. Ученик находился за рулём родительского автомобиля. Он взял у отца покататься авто Volkswagen Touareg, однако в какой-то момент допустил ошибку в управлении машиной и сбил пешеходов, после чего скрылся с места правонарушения.