Пьяный водитель сбил сотрудника ДПС в Казани

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Пресс-служба МВД по Татарстану сообщила о происшествии в Казани. Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил инспектора ДПС.

Сотрудник ГИБДД с тяжелыми травмами госпитализирован. Автомобиль злоумышленника преследовали в течение 10 минут, он был блокирован и задержан. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал активное сопротивление стражам порядка. В связи с этим к нему была применена физическая сила и специальные средства, — приводит сообщение МВД РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанным оказался уроженец Новошешминского района республики 1987 года рождения. На данный момент против него составлены административные материалы. В частности, он будет отвечать за отсутствие водительского удостоверения, вождение в пьяном виде, выезд на встречную полосу, опасное вождение и невыполнение требования об остановке.

Кроме этого, подготовлены материалы для его привлечения к ответственности за совершение аварии. Установлено, что мужчина уже не раз садился за руль в состоянии опьянения, — добавили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая авария произошла в ночь на 26 мая на Московской кольцевой автодороге.