Девять машин столкнулись на МКАД

https://static.news.ru/photo/4e42703a-9ee4-11ea-baac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая авария произошла в ночь на 26 мая на Московской кольцевой автодороге.

Девять легковых автомобилей столкнулись около съезда с МКАД на Каширское шоссе. Число пострадавших в результате ДТП уточняется, но уже известно, что водитель машины Mitsubishi L200 отправлен в одну из столичных больниц, его состояние оценивается как тяжёлое. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и врачи скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, тринадцать человек доставлены в больницу после аварии с маршруткой в Астраханской области. Семеро из них находятся в реанимации. Травмы получили восемь женщин и четверо мужчин в возрасте от 22 до 55 лет, в их числе — водитель маршрутки.