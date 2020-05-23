Тринадцать человек попали в больницу после ДТП с маршруткой в Астрахани

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Тринадцать человек доставлены в больницу после аварии с маршруткой в Астраханской области. Семеро из них находятся в реанимации.

Травмы получили восемь женщин и четверо мужчин в возрасте от 22 до 55 лет, в их числе — водитель маршрутки. У пострадавших тупые травмы живота, черепно-мозговые травмы, ушибы, сообщает пресс-служба УМВД по Астраханской области. Машина двигалась по маршруту Астрахань — Володарский.

Больше всех пострадала 39-летняя жительница посёлка Паромный, получившая сочетанную травму. У водителя маршрутки диагностирован перелом рёбер. Уже установлено, что он прошёл предрейсовый контроль и медосмотр, но в путевом листе не было отметки о времени выхода на линию, что является административным правонарушением.

Всего в маршрутке на момент аварии находились 16 человек. Причиной ДТП стало оторвавшееся переднее правое колесо машины. ГИБДД по факту случившегося проводит административное расследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ДТП с участием маршрутки произошло 24 мая 2020 года в Астраханской области. Автобус опрокинулся с трассы и перевернулся.