Пьяный московский охранник ранил двух людей из травматического пистолета

https://static.news.ru/photo/7f27fa52-97c9-11ea-aa0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Пьяный охранник продуктового магазина на востоке Москвы открыл стрельбу по двум нетрезвым прохожим. В результате они получили ранения.

Предположительно, охранник стрелял из травматического пистолета.

На улице Просторной, 2 произошел конфликт между сотрудником магазина и двумя мужчинами. Конфликт был на улице. В ходе него гражданин использовал, предположительно, травматический пистолет, один пострадавший направлен в медучреждение, второй пострадавший находится в отделе полиции <...>, сам злоумышленник задержан, — приводят сообщение ГУ МВД по Москве в ТАСС.

По данным агентства, все, кто участвовал в конфликте были в нетрезвом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что охранник порезал коллегу в детской больнице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Одного из участников конфликта отправили в реанимацию. Отмечается, что нападавший нанёс несколько ножевых ранений пострадавшему. Выясняются все обстоятельства произошедшего.