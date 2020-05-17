Пьяный московский охранник ранил двух людей из травматического пистолета

Пьяный охранник продуктового магазина на востоке Москвы открыл стрельбу по двум нетрезвым прохожим. В результате они получили ранения.
Предположительно, охранник стрелял из травматического пистолета.
На улице Просторной, 2 произошел конфликт между сотрудником магазина и двумя мужчинами. Конфликт был на улице. В ходе него гражданин использовал, предположительно, травматический пистолет, один пострадавший направлен в медучреждение, второй пострадавший находится в отделе полиции <...>, сам злоумышленник задержан, — приводят сообщение ГУ МВД по Москве в ТАСС.
По данным агентства, все, кто участвовал в конфликте были в нетрезвом состоянии.
Ранее NEWS.ru писал, что охранник порезал коллегу в детской больнице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Одного из участников конфликта отправили в реанимацию. Отмечается, что нападавший нанёс несколько ножевых ранений пострадавшему. Выясняются все обстоятельства произошедшего.