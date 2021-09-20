Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в пермском вузе

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в пермском вузе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сообщалось о стрельбе в пермском университете, в результате которой погибли 8 человек и пострадали 24 человека.

Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия, — заявил Песков.

Как сообщается, президент поручил направить глав Минздрава и Минобрнауки в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавшим при стрельбе вузе.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Пермский стрелок 18-летний Тимур Бекмансуров объяснил кровавую бойню в здании Пермского государственного национального исследовательского университета тем, что ему «нравится причинять людям боль».

Студентка, оказавшаяся на месте стрельбы, рассказала NEWS.ru о происходившем в здании. По её словам, были слышны крики о помощи.