«Пурга налетела очень быстро»: выживший альпинист о трагедии на Эльбрусе

Выживший во время восхождения на Эльбрус альпинист Сергей Попов в разговоре с NEWS.ru отметил, что «пурга налетела очень быстро» и непогода настигла группу уже на спуске. Он подчеркнул, что получил обморожение лица и пальцев рук из-за холодного ветра и снега, хотя одежда на туристах соответствовала горным условиям.

Снаряжение и одежда соответствовали условиям восхождения. Пурга налетела очень быстро, когда уже были на спуске. Лично мной обморожение было получено при спуске. Действия гидов оценить не могу, так как не обладаю таким большим опытом, который есть у них. Перед восхождением мы прошли акклиматизацию, — добавил собеседник.

Гиды и их помощники, работавшие с группой туристов на Эльбрусе, где во время спуска погибли пять человек, действовали «очень грамотно», рассказал NEWS.ru советский и российский альпинист Сергей Ефимов. Он отметил, что участникам экспедиции «сильно не повезло с погодой».

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 туристов отправилась на восхождение, однако из-за погодных условий попала в пургу и не смогла оперативно спуститься с горы. В результате погибли пять человек — одной девушке стало плохо ещё до бурана, двое погибли на тропе и ещё двое потеряли сознание и скончались на станции Гарабаши, не приходя в себя.

По факту гибели пяти туристов при восхождении на Эльбрус следователи возбудили уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее старший гид группы Денис Алимов рассказал, почему альпинисты остались одни на Эльбрусе. Группу, терпящую бедственное положение, гид-волонтёр покинул, чтобы спасти девушку.