Провокации врагов России: кто пустил фейк о еврейских беженцах в Дагестане Глава Дагестана Меликов призвал не поддаваться на провокации врагов России

Фото: Kremlin.ru

Сергей Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил жителей республики не поддаваться на провокации после событий в Махачкале и Хасавюрте. Что об этом известно, как дагестанцы поверили фейку и захотели выгнать евреев из республики?

Что произошло в Дагестане

В Дагестане 28 октября прошли акции в поддержку Палестины. В ходе одного из таких мероприятий жители Хасавюрта окружили гостиницу «Фламинго», посчитав, что там поселили беженцев из Израиля. Толпу, которая хотела «выгнать евреев из Дагестана» и выкрикивала антисемитские лозунги, пришлось останавливать сотрудникам полиции. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что после переговоров полицейские согласились впустить в здание отеля несколько человек, чтобы они убедились, что граждан Израиля в здании нет.

NewsTracker сообщает, что после митинга администрация отеля вывесила на входной двери объявление: «Иностранцам — гражданам ИЗРАИЛЯ (ЕВРЕЯМ) ВХОД СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! И НЕ ПРОЖИВАЮТ ЗДЕСЬ».

В самой гостинице «Фламинго» не смогли прокомментировать инцидент.

По сообщению Telegram-канала «АНП — агентство новостей политики», аналогичным образом ситуация развивалась в столице Дагестана: местные жители под контролем сотрудников полиции проверяли неназванную гостиницу, где искали беженцев из Израиля и тоже не нашли.

На следующий день в Нальчике подожгли строящийся еврейский культурный центр. Неизвестные забросили в недостроенное здание подожженные покрышки и написали на его стене антисемитский лозунг.

Фото: Соцсети Толпа протестующих около гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте

Кого обвинил глава Дагестана

Сергей Меликов призвал сограждан не поддаваться на провокации, призванные раскачать обстановку в России. По его словам, организаторы событий попытались использовать возмущение российских мусульман в связи с событиями в Газе.

«Что произошло? Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — указал он.

Глава республики осудил тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать, и призвал дагестанцев «думать о будущем, быть благоразумными и пресекать любые попытки расколоть наше общество».

Он отметил профессиональную работу сотрудников регионального МВД и муниципальных властей и указал на необходимость провести действия «по нейтрализации деструктивных сил».

«Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев», — говорится в сообщении Сергея Меликова.

Что случилось в Черкесске

NewsTracker сообщает, что подобный митинг прошел в Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика). Издание публикует видео разговора местных жителей с представителем администрации.

«Я вас спрашиваю, вы можете помочь? Выселить сможете их (по всей видимости, евреев. — NEWS.ru) — спрашивает девушка.

«Законными путями?» — переспрашивает чиновник.

Далее мужчина предлагает собравшимся выделить одного представителя для переговоров. В толпе заявили, что «у нас все старшие».

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press Пассажиры в международном аэропорту Бен-Гурион

Кто запустил фейк о беженцах из Израиля

Первые сообщения о том, что беженцы из Израиля прибудут в Махачкалу, появились 11 октября, менее чем через неделю после начала эскалации в Газе. Об этом сообщили источники Telegram-канала «Что там у ДагестанцеV». В дальнейшем авторы канала подчеркивали, что пассажиры рейсов из Тель-Авива не встретили никакой ненависти со стороны жителей республики и призывали дагестанцев не поддаваться на антисемитские провокации.

Информацию, что дополнительные авиарейсы доставляют беженцев из Израиля в Махачкалу, опровергли в авиакомпании Red Wings, подчеркнув, что регулярные рейсы из Тель-Авива выполнялись и ранее.

Telegram-канал «Война с фейками» сообщил, что провокации в Дагестане были организованы украинскими центрами информационно-психологических операций (ЦИПсО) с помощью Telegram-каналов, входящих в сетку сбежавшего из РФ на Украину журналиста Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В частности, этим занимался канал «Утро Дагестана», который ранее стремился спровоцировать беспорядки в республике в ходе частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года.

Модераторы канала «Утро Дагестана», а также администратор чата Ислам Мусагаджиев были задержаны в августе-сентябре 2023 года. Правоохранительные органы отметили, что ряд подозреваемых скрывается за границей.

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