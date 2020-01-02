https://static.news.ru/photo/5166073c-2d64-11ea-b6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные спасли девятилетнего мальчика, провалившегося в канаву на территории заброшенных очистных сооружений в Новой Москве 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На территории заброшенных очистных сооружений в поселении Московском мальчик девяти лет провалился в канаву с водой, забрался на металлическую трубу, но самостоятельно спуститься не смог. Пожарные сняли ребёнка с трубы с помощью штурмовой лестницы и передали медикам, говорится в сообщении ведомства.

Всего в Новый год столичные спасатели 183 раза выезжали на происшествия: восемь раз — для тушения пожара, шесть раз — для ликвидации последствий ДТП и 169 раз — на оказание социальной помощи. За два дня спасены четыре человека, добавили в департаменте.

Ранее NEWS.ru писал, что труп 15-летнего мальчика был найден в селе Баяга Таттинского улуса Якутии после новогодней ночи.