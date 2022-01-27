Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь

Россиянка Татьяна Минеева, пропавшая на востоке Мексики вместе с девятимесячной дочерью, связалась с посольством России. Жизни женщины и ребёнка ничто не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом диппредставительства Андрея Трояновского.

Связь с россиянкой установлена и поддерживается, никакой угрозы её жизни нет. Причиной появления информации о её исчезновении стал семейный конфликт, — пояснил дипломат.

Искать Татьяну Минееву и её маленькую дочь в штате Веракрус начали с 25 января. Дочь россиянки имеет мексиканское гражданство, поэтому её розыском занялась Генеральная прокуратура штата. Правоохранительные органы опасались, что женщина и её дочь могли стать жертвами преступления.

Ранее сообщалось, что Татьяну Минееву и её дочь объявили в розыск. Информацию об этом опубликовала комиссия штата Веракрус по поиску пропавших без вести. В сообщении говорилось, что последний раз 34-летнюю женщину и её дочь видели 20 января в портовом городе Веракрус. Малышку видели вместе с мамой дома в Бока-дель-Рио.