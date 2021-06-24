Пропала связь с самолётом в Архангельской области

Легкомоторный самолёт перестал выходить на связь в Архангельской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону. Спасатели начали поиски борта, после того как он несколько часов не отвечал им.

Сегодня в 20:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолётом, — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно проводило авиационное патрулирование по мониторингу лесопожарной обстановки в Верхнетоемском районе. Его туда направил Единый лесопожарный центр.

Командир в последний раз выходил на связь с землёй в 18:45. На его поиски направлен вертолёт МИ-8 из Архангельска примерно в 21:05.

Вечером в четверг вертолёт Ми-8 Росгвардии потерпел крушение в Ленинградской области. Как сообщили в ведомстве, он выполнял учебно-тренировочный полёт без средств вооружения на борту. Погибли три человека — экипаж из военнослужащих.