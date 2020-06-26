Прокуратура признала пытки заключённых в СИЗО Ульяновска

https://static.news.ru/photo/e7fb8a04-b7c6-11ea-9c3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 73.fsin.su

Прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО-1 Ульяновска, заключённые которого протестовали против пыток. Теперь сотрудникам учреждения грозит уголовная статья за превышение полномочий. Об этом NEWS.ru сообщил основатель правозащитной сети Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на документ, полученный им из надзорного ведомства.

В связи с произошедшей 9 июня 2020 года в следственном изоляторе групповой протестной акцией, деятельности СИЗО-1 выявлены нарушения уголовно исполнительного законодательства, выразившиеся в несоблюдении в следственном изоляторе режима, прав лиц, содержащихся под стражей, на материально бытовое и медико-санитарное обеспечение, а также признаки превышения должностных полномочий должностными лицами учреждения, — говорится в ответе прокуратуры Ульяновской области Владимиру Осечкину.

Как сообщил правозащитник NEWS.ru, после массовой акции протеста заключённых 9 июня в ульяновском СИЗО-1, а также последующих заявлений на имя главы ФСИН Александра Калашникова и генпрокурора Игоря Краснова, прокуратура региона внесла представление начальнику областного тюремного ведомства. Также она направила материалы в СК для организации уголовного преследования сотрудников изолятора по факту превышения должностных полномочий с применением насилия.

Протестная акция заключённых ульяновского СИЗО-1 стала достоянием гласности благодаря публикации в сети видео , снятого прохожим. Он услышал крики арестантов изолятора и зафиксировал происходящее на камеру. После этого один из арестантов, 22-летний Денис Уваров во время суда по продлению меры пресечения снял майку и показал родным своё тело со следами пыток.

Отцу Уварова в этот момент удалось сфотографировать сына. Изучив снимки, правозащитники пришли к выводу, что только по спине подследственного нанесли не менее 14 ударов, в том числе четыре — по местам, где находятся жизненно важные органы.

Как писал NEWS.ru, ранее УФСИН по Ульяновской области сообщило, что 9 июня заключённые СИЗО-1 устроили акцию протеста после того, как работникам изолятора пришлось применить силу к одному из них за якобы отказ выполнять требования администрации. По словам правозащитников, данная информация тюремного ведомства «не соответствует действительности».