Прокуратура признала пытки заключённых в СИЗО Ульяновска

Прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО-1 Ульяновска, заключённые которого протестовали против пыток. Теперь сотрудникам учреждения грозит уголовная статья за превышение полномочий. Об этом NEWS.ru сообщил основатель правозащитной сети Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на документ, полученный им из надзорного ведомства.
В связи с произошедшей 9 июня 2020 года в следственном изоляторе групповой протестной акцией, деятельности СИЗО-1 выявлены нарушения уголовно исполнительного законодательства, выразившиеся в несоблюдении в следственном изоляторе режима, прав лиц, содержащихся под стражей, на материально бытовое и медико-санитарное обеспечение, а также признаки превышения должностных полномочий должностными лицами учреждения, — говорится в ответе прокуратуры Ульяновской области Владимиру Осечкину.
Как сообщил правозащитник NEWS.ru, после массовой акции протеста заключённых 9 июня в ульяновском СИЗО-1, а также последующих
Протестная акция заключённых ульяновского СИЗО-1 стала достоянием гласности благодаря публикации в сети
Отцу Уварова в этот момент
Как писал NEWS.ru, ранее УФСИН по Ульяновской области сообщило, что 9 июня заключённые СИЗО-1 устроили акцию протеста после того, как работникам изолятора пришлось применить силу к одному из них за якобы отказ выполнять требования администрации. По словам правозащитников, данная информация тюремного ведомства «не соответствует действительности».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен